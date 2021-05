Pandemia trava tratamento de doentes fora da Madeira

No ano passado, realizaram-se 725 deslocações para tratamento de doentes fora da Madeira, o que representa uma diminuição de 40% e o valor mais baixo dos últimos 5 anos. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. Ainda na área da saúde ficamos a saber do envelhecimento da classe médica na Região, já que 23% dos profissionais têm mais de 60 anos.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a visita de ontem do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou que acredita na retoma do turismo e destacou a visão política de Miguel Albuquerque e a convergência dos partidos sobre o Estatuto Político-Administrativo da Madeira e a Lei das Finanças Regionais. Ficou também a promessa de mais duas visitas à Madeira: no Dia de Portugal (10 de Junho) e no Dia da Assembleia (19 de Julho).

Na primeira página há uma referência sobre o pouco movimento registado na primeira noite com horários de funcionamento dos estabelecimentos mais alargados (até às 22h00) e com recolher obrigatório mais curto (a partir das 23h00). Apenas alguns bares e restaurantes tiveram boa clientela.

Outra notícia dá conta que a organização ‘Wings of the Ocean’ retirou 5 toneladas de lixo. “Isto do ambiente não pode ser apenas para a fotografia. Há aqui um trabalho duro”, refere Arnaud Aberlenc, um dos voluntários que a ONG juntou a bordo do navio-escola ‘Kraken’.

Por fim, referência para uma reportagem que revela que mais de metade dos cuidadores desconhece estatuto.