Veja o trailer do documentário “Uma Casa com a Rua lá Dentro”

Conforme noticiou hoje o DIÁRIO, na sua edição impressa, o Estúdio 21 – Associação Musical e Cultural das Ilhas irá apresentar o documentário “Uma Casa com a Rua lá Dentro” no âmbito do festival COºRDENADAS – Laboratório para o Território, em Penafiel.

Em 2026, a iniciativa promovida pelo Ponto C, reúne especialistas em planeamento e espaço público, arte participativa e criação artística – nas áreas da dança, cinema e música – desenvolvida de e com pessoas com necessidades específicas. O objectivo passa por repensar o território enquanto espaço partilhado, acessível e construído com base na participação cultural.

É neste enquadramento que surge a participação madeirense do Estúdio 21, com um projecto cinematográfico ligado a contextos de exclusão social, iniciado em Novembro de 2023 na Zona Velha do Funchal, onde se concentram pessoas em situação de sem-abrigo.

O realizador André Moniz Vieira desenvolveu o documentário “Uma Casa com a Rua lá Dentro”, que será exibido no festival.

O filme, com 45 minutos, é o resullta de uma jornada artística com pessoas em situação de sem-abrigo e de exclusão social, transformando histórias de vida em ficção através do encontro com artistas, antropólogos e sociólogos, evidenciando o papel da arte na dignidade, pertença e inclusão.

Já pode espreitar no trailer abaixo:

A sessão decorre a 16 de Maio, pelas 17h30, na Casa da Caturras, em Penafiel, incluindo ainda uma conversa com o público.

No COºRDENADAS marcam também presença outros dois projectos madeirenses: Olho-te, ligado à mediação cultural e criação comunitária, e a companhia Dançando com a Diferença, referência nacional e internacional na dança inclusiva.

O festival afirma-se como um espaço de experimentação artística e reflexão crítica sobre o território, defendendo a arte como ferramenta de participação cívica, inclusão e construção colectiva do espaço urbano.