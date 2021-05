Francisco Franco organiza ‘I Semana Zen’

O arranque à ‘Semana Zen’ é dado esta manhã, às 10 horas, no ginásio central da escola, com ‘Relaxamento com taças tibetanas’, com o professor Nuno Ribeiro. Amanhã, 4 de Maio, às 8h15, decorre uma sessão de ‘Yoga com a Freddie’, no campo sintético.

Às 11h45 de quarta-feira, Anabela Infante da Costa oferece uma sessão de Qi Gong, no ginásio central, na quinta falar-se-á de ‘Gestão de Emoções’ com Delta Gouveia no pavilhão gimnodesportivo, pelas 17 horas. Por fim, a 7 de Maio realizam-se os Jogo Mindfulness, pelas 15h15 no ginásio central, dinamizados por Nuno Ribeiro.

Ao longo desta semana, os dinamizadores do Clube de Mindfulness (Fernando Rodrigues, Miguel Costa e Nuno Ribeiro), vão promover sessões de sensibilização para o Mindfulness, para alunos e professores que manifestem interesse.

As actividades da ‘I Semana Zen’ decorrem mediante inscrição, e contarão com um número limitado de participantes.