Mulher de 67 anos fica inconsciente dentro de autocarro na Avenida do Mar
Uma mulher de 67 anos ficou inconsciente, na manhã de hoje, no interior de um autocarro que circulava na Avenida do Mar, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 07h15, após a passageira se sentir mal, na sequência de um episódio de hipoglicemia.
Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima. Depois de estabilizada, a mulher foi transportada para o hospital para avaliação médica.
