Escola de Santana representa a Madeira em Fórum nacional

A Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral foi convidada pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas para representar a Região Autónoma da Madeira no fórum nacional intitulado "Educar para o Património Natural - A Natureza como um bem não renovável".

Esta iniciativa, destinada a pessoal docente e técnicos de Educação e do Ambiente, irá decorrer online no próximo dia 27 de Abril das 18h às 21h.

A docente Ângela Morais, a ex aluna Júlia Dória e os alunos Lucas Dória do 9.º 1 e Rodrigo Almada do 11.º 1 apresentarão alguns projetos desenvolvidos pela escola no âmbito do Concurso Regional “Gea Terra Mãe”, numa partilha de experiências que contribuem para a conservação da Natureza.