Manuel Oliveira dirige Sporting-Nacional

CD Nacional volta este sábado a ter mais um decisivo e importante na luta pela manutenção na Liga NOS.

Os alvinegros deslocam-se ao reduto do líder, o Sporting, que ainda não perdeu esta época para a I Liga, tentando fugir ao último lugar da classificação.

Numa partida que encerra a 30.ª jornada e agendada para as 20h30 no Estádio José Alvalade, Manuel Oliveira foi o árbitro nomeado para dirigir o encontro. O juiz do Porto terá como auxiliares Pedro Ribeiro e Tiago Leandro, enquanto Bruno Rebocho será o quarto árbitro.

Quanto ao vídeo-árbitro estarão Luís ferreira e Bruno Rodrigues.

A título de curiosidade o árbitro portuense já dirigiu dois encontros dos alvinegros esta época na Liga NOS, nomeadamente o FC Porto-Nacional e o Tondela-Nacional, e onde viriam a perder por 2-0 e 2-1 respectivamente.