Centro de Desenvolvimento da Criança em Santo António com 15 gabinetes e áreas de apoio

O SESARAM confirma que o Centro de Desenvolvimento da Criança vai passar a funcionar no Centro de Saúde de Santo António, no piso superior, onde funcionava a REDE, entretanto transferida para o João de Almada.

As declarações surgem como resposta à deputada do PS-Madeira, Elisa Seixas, que esta tarde questionou sobre o desmantelamento desta unidade de apoio a bebés e crianças.

PS quer esclarecimento sobre desmantelamento do Centro de Desenvolvimento da Criança Elisa Seixas afirma que terapias estão a ser deslocalizadas para o Centro de Saúde de Santo António, sendo que as equipas médicas não acompanham a transferência.

O Serviço Regional de Saúde indica que serão disponibilizados 15 gabinetes e áreas de apoio aos pais, que passarão a estar disponíveis, no horário das 8h às 20 horas e sábados, sempre que se justificar, em benefício dos utentes.

"As novas instalações terão toda a atuação do CDC, incluindo naturalmente o apoio médico, de enfermagem e terapias do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação", explica.

O SESARAM dá conta de que "esta reorganização serve para solucionar a falta de espaço físico actual e que, perante o recrutamento de mais recursos humanos (médicos, técnicos e psicólogos), exige mais espaço para aumentar a capacidade de resposta. Sem aumentar o espaço, não é possível aumentar os recursos humanos necessários para responder às necessidades e ainda para incluir as crianças em idade escolar, sempre que, por critério clínico seja justificado".

Aliás, afirma que "além das melhores condições de trabalho para os profissionais, os utentes - crianças e pais - serão beneficiados com espaço dedicado à idade pediátrica e com a disponibilidade de mais recursos humanos".

O CDC presta apoio a todas as crianças da RAM "e neste espaço continuará a fazê-lo". Neste momento são 1.847 crianças.