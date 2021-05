Conservatório apoia crianças de Cabo Delgado

Os alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, juntam-se ao projecto ‘Arte em Sintonia com as crianças de Cabo Delgado’, uma campanha solidária que integra o projecto cultural de Escola do Agrupamento de Escolas da Lousã, do Plano Nacional das Artes.

A participação dos alunos será feita através de elementos artísticos criados por cada um, que serão vendidos on-line, a preços simbólicos, na página de Facebook da escola.

A campanha - em www.facebook.com/conservatorioescoladasartes - será concluída no final do mês de Maio. Nos concertos promovidos pelo Conservatório, até ao final deste mês, haverão também caixas de donativos colocadas nos locais dos eventos. Assim, todo o público que se queira associar ao projecto poderá fazê-lo. O dinheiro angariado será depositado na conta da iniciativa, em nome da Associação de Pais da Escola Secundária da Lousã, criada apenas para este projecto.

Com os seus trabalhos, os alunos podem ajudar crianças que testemunharam actos de violência terríveis, que perderam familiares próximos, passaram fome escondidas no mato, estão a sofrer de subnutrição e de doenças graves. A Unicef avançou que são 350 mil as crianças nesta situação, deslocadas após os anunciados ataques em Cabo Delgado: órfãs, com fome e sem acesso a bens essenciais, como água e cuidados primários de saúde.

Todo o valor angariado será entregue à Cáritas Portuguesa. Em Moçambique, o processo será concretizado pela Cáritas de Pemba, em articulação com a Cáritas Portuguesa, a quem será entregue o dinheiro angariado. Depois será revelado em que foi aplicado. Através dos voluntários da Cáritas no terreno, os alunos saberão quais as crianças das comunidades que vão ajudar e verão o resultado dessa ajuda. Não contribuirão apenas para um projecto, mas conhecerão também os rostos dos beneficiados pelo projecto.