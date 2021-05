Helicóptero que chegou hoje destina-se apenas à formação das equipas helitransportadas

O helicóptero que esta manhã foi descarregado no Porto do Caniçal e transportado, provavelmente, para as instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, destina-se essencialmente para a formação das equipas helitransportadas. Não se trata por isso da aeronave multi-mission que é esperada na Madeira para combate a incêndios florestais e resgate e salvamento em terra, confirmou ao DIÁRIO fonte do Serviço Regional de Protecção Civil.

O meio aéreo que ‘aterrou’ esta manhã na Madeira, via Porto do Caniçal, depois de transportada via marítima, trata-se de aparelho igual ao primeiro ‘heli’ que a Região dispôs no âmbito do POCIF e veio para a Madeira somente para a formação. O helicóptero de combate a incêndios e resgate e salvamento, de maior envergadura, deverá chegar à Região muito em breve. Embora o concurso internacional tenha sido reprovado pelo Tribunal de Contas, o Governo Regional decidiu abrir um novo concurso para colmatar a ausência do ‘heli’ de resgate, através de uma aeronave para incêndios florestais. Que não é a que hoje chegou à Madeira. O ‘heli’ visto esta manhã a ser transportado desde o Porto do Caniçal já estava previsto somente para intervir na formação das equipas helitransportadas.