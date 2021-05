PS quer esclarecimento sobre desmantelamento do Centro de Desenvolvimento da Criança

O PS-Madeira pretende obter esclarecimentos sobre o desmantelamento do Centro de Desenvolvimento da Criança, que se encontrava em funcionamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça. De acordo com Elisa Seixas, as terapias estão a ser deslocalizadas para o Centro de Saúde de Santo António, sendo que as equipas médicas não acompanham a transferência.

Este centro é um projecto pioneiro que, desde 2000, acompanha bebés e crianças com perturbações do neurodesenvolvimento da Região, "num espaço desenhado para o efeito e com uma equipa multidisciplinar composta por uma assistente social, uma educadora, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, psicólogas, pediatras e uma enfermeira de saúde infantil".

A deputada à Assembleia Legislativa da Madeira indica que, “sem uma razão aparente, o projeto pioneiro que inspirou a criação do Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital D. Estefânia, está a ser desmantelado” e que “os decisores com pressa de ver a ala no Hospital Nélio Mendonça libertada da equipa, das famílias e das crianças, estão a separar a equipa multidisciplinar".

Para além disso, as imediações do Centro de Saúde de Santo António não oferecem condições suficientes de acesso para crianças com dificuldades múltiplas, muitas delas de locomoção, possam aceder ao Centro sem terem de percorrer distâncias consideráveis.

Elisa Seixas indica também que a terapia da fala dos vários centros está a ser deslocalizada para o Centro de Saúde de Santo António, causando grande transtorno aos pais e mães das crianças que precisam destes serviços.

São crianças que precisam de terapia semanal, muitas vezes 2 ou 3 vezes por semana, e há várias famílias que terão de apanhar vários autocarros para lá chegar, com crianças que são transportadas muitas vezes ao colo porque não são autónomas em função da sua condição psicomotora Elisa Seixas, deputado pelo PS-Madeira

A deputada diz que “a intervenção deixará de ser tão articulada”, dando conta da dificuldade acrescida de conjugar consultas médicas e terapias.

Elisa Seixas coloca um conjunto de questões à Secretaria Regional da Saúde: “Como é possível isto acontecer, sem ao menos uma justificação plausível a estes pais e mães já com uma situação tão complicada? Como é possível este desinvestimento nestas crianças - quando o que devia acontecer é o inverso, o Centro crescer para apoiar crianças após os 6 anos de idade?"

O PS-Madeira exige um esclarecimento cabal do que está a acontecer no que diz respeito ao Centro de Desenvolvimento da Criança e espera que se assegure a manutenção da equipa e dos serviços de forma articulada sem causar transtorno para as crianças e pais.

Os socialistas defendem que “não é possível acabar desta forma com um projeto válido e com provas dadas, que tem ajudado centenas de crianças na Região. Não podemos regredir”.