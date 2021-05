São Vicente contará com Centro Cultural António Aragão

O Secretário Regional de Turismo e Cultura assinou hoje um protocolo com a Câmara Municipal de São Vicente e a Naturnorte – Gestão de Equipamentos Colectivos e Prestação de Serviços, tendo em vista a criação do Centro Cultural António Aragão, no Solar da Ribeira Seca, na vila de São Vicente.

O acordo rubricado tem em consideração a intenção do Governo Regional, assim como do município do norte da ilha, em assinalar condignamente o centenário do nascimento de António Aragão, com destaque para uma grande exposição permanente a exibir no referido solar, local onde, a partir de então, pretende-se instalar e manter em funcionamento o Centro Cultural dedicado ao artista e homem da Cultura.

Além disso, o protocolo tem em linha de conta que a abertura ao público do futuro Centro Cultural António Aragão, em São Vicente, contribui para uma oferta cultural de qualidade, diversificada e descentralizada, bem como para a promoção e divulgação da Região também enquanto destino de cultura.

Recorde-se que a Secretaria Regional de Turismo e Cultura adquiriu parte do espólio artístico de António Aragão, pintor, escultor, historiador, investigador, escritor e poeta, constituído por diversos quadros, pinturas, desenhos, esculturas, assemblage, documentos de pesquisa, cartas, dedicatórias, textos, poemas, correspondência diversa, entre outros.

António Aragão, reconhecido como um dos maiores vultos da cultura portuguesa do século XX, tem a particularidade de ter nascido em São Vicente a 22 de setembro de 1921. Daí que este ano se comemora o centenário do seu nascimento. Viria a falecer no Funchal a 11 de agosto de 2008.

De uma forma geral, o presente protocolo tem como finalidades específicas promover e apoiar projetos, programas, ações e eventos que dinamizem e fomentem uma oferta cultural diversificada e de qualidade, contribuir para a prossecução de uma política cultural descentralizada e para o surgimento de novos públicos, bem como promover e divulgar o concelho de S. Vicente em particular, e o norte da Madeira em geral, enquanto destinos de cultura.