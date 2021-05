Centro de Saúde do Porto Santo com especialidade de psiquiatria

O Porto Santo já tem mais uma especialidade no centro de saúde: a psiquiatria, que está ser exercida por Ricardo Alves.

O médico já começou a dar consultas hoje.

Um desafio do SESARAM

Ao DIÁRIO, o médico psiquiatra disse este foi "um desafio" colocado por parte do SERSARAM.

O plano visa aproximar o psiquiatria da comunidade, promovendo a saúde mental na ilha.

Verificar avaliação da doença mental no Porto Santo

De acordo com Ricardo Alves, neste plano colaboram vários especialistas nas áreas da enfermagem, psicologia, segurança social, com vista a que seja feita uma avaliação da saúde mental na ilha.

"Vamos fazer um estudo para prevermos a prevalência de determinadas situações e em vários sítios, ou em determinados núcleos, é necessário fazermos programas específicos de intervenção”, disse o psiquiatra.

Ricardo Alves afirmou que após a essas avaliações é possível planear estratégias, de forma a que seja melhorada a sua saúde mental e evitadas doenças do foro mental.

Estudo internacional para ver a genética de várias doenças

O médico psiquiatra informou que, "com a colaboração com a universidade de Nova Iorque será feito um estudo genético de algumas doenças que pode ser muito interessante, quer para a população do Porto Santo, quer para o todo nacional e até europeu”.

Vai ser elaborado um “mapeamento do DNA de algumas doenças genéticas que podem existir e vamos estar atentos a isso”, concluiu.