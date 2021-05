25 contratos de apoio à agricultura para o município de Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou hoje mais 25 contractos de apoio à agricultura, num investimento global de cerca de 70 mil euros. Estes apoios vêm juntar-se aos outros 22 já assinados este ano, no valor de 60 mil euros.

O vereador Jaime Silva assinalou, precisamente, o aumento do número de candidaturas, o que associou às dificuldades porque passam muitas famílias e à circunstância da agricultura poder ser uma importante ajuda nesta altura. Referiu, aliás, que é com o objectivo de responder aos problemas das pessoas que todos os programas sociais do município existem e vão ao encontro das diferentes conjunturas e suas necessidades.

O presidente Filipe Sousa reforçou esta ideia, salientando que as pessoas devem recorrer aos diversos programas do Município sempre que deles necessitem.

Refira-se que o presente programa prevê não só o apoio aos detentores de terrenos próprios, mas também o apoio a quem queira arrendar ou dar a arrendar terrenos para a prática agrícola.

Isto porque no actual contexto socioeconómico, um número considerável de munícipes de Santa Cruz desenvolve actividades directa e indirectamente ligadas à agricultura, quer como actividade profissional, quer como complemento à economia familiar.

Parte importante deste programa é também o combate aos terrenos abandonados e por limpar que constituem um verdadeiro perigo aquando de intempéries severas no Inverno e períodos de seca no Verão. Torna-se assim importante e decisivo criar apoios ao arrendamento de pequenas propriedades com o objectivo de incentivar o cultivo de áreas maioritariamente votadas ao abandono.