CMF apoia realização da VI Maratona Internacional da Madeira em Patins com 15 mil euros

Miguel Silva Gouveia, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, assinou, esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o protocolo de cooperação com o Clube Desportivo e Recreativo Santanense, representado na ocasião pelo seu Presidente Manuel Caires. Este apoio no valor de 15 mil euros, visa a realização da VI Maratona Internacional da Madeira em Patins, que decorre no próximo dia 13 de junho no Funchal.

O edil funchalense, acompanhado pela Vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, destacou, na ocasião, que “apesar de ter nascido fora do nosso concelho, a CMF não poderia deixar de apoiar uma entidade como o Santanense, que tanto se tem empenhado em ser uma mais-valia para a nossa cidade com as suas ideias e atividades.”

“É uma honra receber no nosso concelho mais uma edição desta belíssima prova de patinagem de velocidade que pela sua organização e qualidade ganha cada vez mais reputação a nível internacional, permitindo desta forma trazer ao Funchal e à Madeira, ano após ano, os melhores do mundo na modalidade”, acrescentou.

A 6ª edição do Madeira Roller Marathon ficará na história do desporto regional com a estreia do Funchal no Circuito Mundial de Maratonas (World Inline Cup), sendo a capital madeirense uma das sete cidades participantes em 2021, juntamente com L’Aquila (Itália), Harbin (China), Zandvoort (Holanda), Berlim (Alemanha), Dijon (França), e Sarasota (Estados Unidos da América).

Miguel Silva Gouveia terminou agradecendo ao Clube Desportivo e Recreativo Santanense “por participarem no desenvolvimento desportivo do nosso Município e por, mesmo nas condições a que a crise pandémica nos tem obrigado a viver, não terem desistido de sonhar e de acreditar na realização desta prova. Aproveito também para convidar todos os funchalenses e madeirenses a presenciarem este evento especial, numa capital segura e de confiança como é o Funchal.”

Este ano, o DIÁRIO também abraça o projecto, como Media Partner, procurando levar todas as notícias e curiosidades sobre a competição.