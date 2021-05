CMF celebra Dia Internacional dos Museus

A Câmara Municipal do Funchal celebra a efeméride com um leque de actividades nos dois museus municipais abertos actualmente, o Museu Henrique e Francisco Franco e o Museu A Cidade do Açúcar, e na Capela da Boa Viagem, outro dos polos culturais do município. Todas as actividades implicam inscrição prévia.

Programa do Museu A Cidade do Açúcar

O dia começa com o lançamento de um vídeo na página de Facebook do museu, sobre a exposição temporária relativa à Intervenção Arqueológica na Torre do Capitão e na Capela de Santo Amaro.

O vídeo apresenta as escavações executadas pela equipa do Gabinete de Arqueologia e Restauro da Autarquia, e pelo historiador Rui Carita, na antiga Casa Acastelada de Garcia Homem de Sousa, genro do primeiro capitão donatário do Funchal, João Gonçalves Zarco.

A intervenção abrangeu três edifícios: A Torre do Capitão, mandada erguer em meados do século XV por Garcia Homem de Sousa, uma construção acastelada à maneira medieval, que provavelmente é a mais antiga construção de características militares construída por portugueses fora do território continental que ainda se encontra erguida; a Capela de Santo Amaro, uma das primeiras capelas a ser edificadas na Madeira; e a Casa dos Romeiros.

Com a exposição a terminar a 30 de Maio, o museu dá a conhecer no seu Facebook um pouco da história do espólio encontrado nos trabalhos arqueológicos, expostos actualmente neste espaço.

Às 10h30 decorre “Uma visita doce pela cidade”. A visita guiada pelo Funchal passa por pontos relevantes para a temática do Museu do Açúcar: Museu A Cidade do Açúcar, Rua João Esmeraldo, Praça Colombo, Portas da Cidade - Largo dos Varadouros, Alfândega, Sé Catedral do Funchal, Solar de Dona Mécia, Rua do Aljube, Largo do Chafariz, Fábrica de Santo António, Palácio Câmara Municipal do Funchal, Colégio dos Jesuítas e Palácio dos Cônsules.

Às 11h30 há uma visita guiada no Museu A Cidade do Açúcar, e às 15 horas, o workshop “Oficina do Azulejo”, com a investigadora Lígia Gonçalves, mestre em estudos Regionais e Locais, pela Universidade da Madeira, e Licenciada em Técnica de Conservação e Restauro.

Por fim, às 19 horas, o programa termina com um espectáculo no âmbito do projeto “Música nos Museus”, com o conjunto New Classic. O espectáculo conjugará animação 2D, música e teatro, com os artistas a explorarem o espólio do Museu, combinando as suas habilidades numa performance conjunta.

Programa do Museu Henrique e Francisco Franco

A programação começa às 10 horas, com uma visita orientada à exposição “Onde mora a saudade nos retratos emoldurados no interior da finitude da tua memória”, pela artista plástica Carla Cabral, autora da exposição.

Pelas 11 horas decorre a visita à exposição “Paris Horizonte Fatal”, dirigida pela responsável pelo museu, Esmeralda Lourenço.

Da parte da tarde, a partir das 14 horas, o MHFF recebe alunos do concelho e enceta uma abordagem sobre o percurso dos dois irmãos Franco. O professor e artista plástico Gonçalo Gouveia vai orientar uma visita com incidência nas esculturas “Torso de Mulher” e “Estudo para a estátua do Prof. António de Oliveira Salazar”, sendo seguido pelo professor e artista plástico Diogo Gois, que orientará uma visita temática ao museu.

Pelas 15h30, o grupo de alunos deslocar-se-á até à Capela da Boa Viagem, na Zona Velha do Funchal, para uma visita orientada à exposição “O Senhor dos Ultrajes”, da autoria de Gonçalo Gouveia, patente na capela até 11 de Junho.