Machico apoia Desporto com 100 mil euros e Cultura com 62 mil euros

A Câmara Municipal de Machico promoveu recentemente a assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo cultural e desportivo do concelho, no valor de 162 mil euros, em duas cerimónias distintas que decorreram no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

No que concerne ao Desporto, ainda que a pandemia tenho vindo a 'travar' aquela que era a actividade corrente de cada associação desportiva, o Município reconhece que é imprescindível continuar a apoiá-las. Deste modo, serão atribuídos cerca de 100 mil euros ao tecido desportivo do município, sendo uma incontornável mais-valia para a retoma das actividades, bem como para colmatar os encargos que ocorrem durante todo o ano.

Em relação à Cultura, o papel desempenhado pelas associações culturais assume um carácter preponderante e vitalizador do tecido social, cultural e educativo não formal da comunidade, capaz de mobilizar diferentes grupos sociais pela sua acção de proximidade e de inclusão social. Neste quadro, a Autarquia apoiará a actividade cultural desenvolvida pelas cocletividades locais durante o corrente ano em cerca de 62 mil euros

Neste âmbito há a destacar o novo Programa Municipal de Apoio à Cultura, cuja implementação vem estabelecer uma relação criteriosa e igualitária com as instituições culturais, mediante a ponderação de um conjunto de parâmetros avaliativos, que de 'per si' constituem elementos fundamentais na atribuição de valores financeiros do orçamento municipal.

Importa referir que o montante global mencionado será distribuído por 22 associações e constitui um forte contributo para a estabilidade financeira destas instituições, permitindo que haja continuidade em apostar na dinamização desportiva e cultural do concelho com iniciativas e actividades que visem a divulgação daquilo que de melhor se faz em Machico.