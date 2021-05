Funchal apoia provas de atletismo com 20 mil euros

Em 2021, "a CMF irá atribuir à Associação [de Atletismo da Região Autónoma da Madeira] um apoio de 20 mil euros, com vista à promoção do atletismo no concelho, com especial destaque para a realização da mítica Volta à Cidade do Funchal, uma das corridas de São Silvestre mais carismáticas do país, e ainda do Madeira Uphill 2000, uma prova cada vez mais reputada a nível internacional".

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que participou ontem (dia 15 de Maio) na entrega dos prémios anuais atribuídos pela AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, referentes à época desportiva 2019/2020.

Na cerimónia, que decorreu no Museu da Electricidade, o autarca enalteceu "o papel da AARAM durante a crise pandémica, no sentido de encontrar soluções para que a prática desportiva na nossa cidade e na Região pudesse prosseguir, adaptada a uma realidade completamente nova para todos" e deixou "os parabéns a todos os atletas que deram o exemplo de que era possível continuar a competir, respeitando todas as regras de segurança".