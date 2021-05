CMF apoia APPDA com 20 mil euros

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelos vereadores Rúben Abreu e Dina Letra, visitou as instalações da APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, em São Pedro, onde firmou o protocolo de apoio da Autarquia à instituição, no valor de 20 mil euros.

Miguel Silva Gouveia foi recebido pelo presidente da Direção, Carlos Nogueira, tendo visitado as instalações desta instituição onde já tinha estado no âmbito da iniciativa “O Funchal Que Nos Une”. “Viemos assinar o protocolo com uma associação de solidariedade social que realiza um trabalho de grande mérito junto de crianças, jovens e adultos, com perturbações ao nível do desenvolvimento e autismo”, referiu.

“O nosso propósito é precisamente, através de uma política de proximidade, procurar perceber a realidade destas associações e encontrar soluções reais que ajudem a melhorar o dia-a-dia e a qualidade de vida das pessoas que frequentam estes espaços”, acrescentou.

A APPDA foi criada em Abril de 2004 por um grupo de Pais de crianças com perturbações do desenvolvimento e autismo. O centro de Apoio Terapêutico da APPDA proporciona também apoio individualizado em diversas áreas, como é o caso da Psicomotricidade, Psicologia, Terapia da Fala, Musicoterapia, e Fisioterapia.

Miguel Silva Gouveia concluiu que “o trabalho que temos colocado diariamente no terreno, tanto ao nível da auscultação das associações sediadas no concelho, como também na implementação de programas de apoio à atividade de interesse municipal, neste caso específico de cariz social, têm permitido ao Funchal vincar o seu caminho em prol de uma cidade cada vez mais ativa, solidária, e mais inclusiva.”