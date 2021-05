CMF apoia nova sala de inovação tecnológica da Escola de São João

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelas vereadoras Madalena Nunes e Dina Letra, marcou presença esta manhã na Escola de São João – Externato, para a inauguração da nova sala de inovação tecnológica deste estabelecimento de ensino, que pretende fomentar uma nova visão do processo de ensino/aprendizagem.

“Ficamos a conhecer este projecto de inovação e criatividade que pretende assumir-se com um grande aliado à predisposição natural que os mais jovens já possuem no relacionamento com as novas tecnologias. Este projecto contou com a colaboração da CMF, e pretende servir, de forma criativa, a aprendizagem por parte dos alunos, e também o ensino por parte dos professores.” Miguel Silva Gouveia

O novo espaço de inovação tecnológica é composto por óculos de realidade virtual, um videoprojector com conteúdos enquadrados com as áreas e temáticas abordadas nas aulas, e ainda equipado com um complexo processo de gamificação dos conhecimentos e de experiências.

“O Município do Funchal participou com a entrega de tablets para serem utilizados neste processo que transforma a aprendizagem num jogo, o que facilita a transmissão e assimilação de novos conhecimentos”, acrescentou.

No seguimento da iniciativa da autarquia 'Crianças em ParticipAÇÃO', dinamizada durante a semana, o projecto da Escola de São João foi um dos cinco vencedores de um prémio no valor de 1000 mil euros que servirá para equipar esta sala com um ecrã interativo.

Miguel Silva Gouveia salientou que “fruto de um programa municipal que visa o envolvimento dos cidadãos, neste caso das crianças, na construção da nossa cidade, será possível equipar também esta sala com uma mesa interativa que permitirá dar uma cobertura integral às novas tecnologias utlizadas nesta sala inovadora".