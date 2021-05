CMF apoia produção de vídeo para a Bienal de Arquitectura de Veneza

A Câmara Municipal do Funchal, firmou, esta semana, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o protocolo de apoio financeiro à Associação Wamãe, no valor de 5800 euros, que servirá para apoiar a produção do vídeo “Resilient Landscape Madeira”, que o arquitecto madeirense Duarte Santo irá apresentar na XVII Bienal de Arquitectura de Veneza.

O presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, referiu, à margem da assinatura do protocolo, que “a Bienal constitui uma oportunidade única de comunicar a nossa cidade e mostrar, perante uma plateia onde vão estar reunidos os mais importantes arquitectos e artistas mundiais, todo o talento e o valor que temos intrínseco".

“A participação num simpósio desta envergadura é uma excelente montra para o trabalho da Wamãe e permitirá, igualmente, levar a marca do Funchal até Veneza. Apoiamos também este projecto porque acreditamos que se coaduna com um dos propósitos da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027, que é o de irmos mais além”, acrescentou.

A cerimónia de assinatura do protocolo, que decorreu ao abrigo do Programa de Atribuição de Apoio Financeiro ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal, contou, para além do presidente Miguel Silva Gouveia, com a presença da vereadora com o pelouro da Cultura, Madalena Nunes, e com o responsável da Associação Wamãe, Filipe Ferraz.

Em actividade desde 2015, a Associação Wamãe tornou-se, em Novembro de 2021, na primeira associação de antropologia pública portuguesa. As suas áreas de actuação são a antropologia visual para crianças e a antropologia das migrações, como também o trabalho e a formação de mediação de territórios multiculturais.

Ao longo deste ano está desenvolver diversos projectos, nomeadamente projectos experimentais em escolas, uma série sobre arte em bairros periféricos de Lisboa, um podcast sobre comunidades ciganas, um documentário sobre o trabalho do Grupo Dançando com a Diferença, entre outros.