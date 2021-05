Dívida prescrita à Segurança Social continua a aumentar

O Instituto de Segurança Social da Madeira perdeu mais 660 mil euros em 2020. A notícia que faz manchete na edição impressa desta terça-feira do DIÁRIO revela que o total da dívida prescrita do organismo público no final do ano passado foi de 51,4 milhões de euros, ou seja mais 258 mil face a Dezembro de 2019.

Na edição de hoje, o DIÁRIO dá também conta de que a vacinação contra a COVID-19 na Região está longe da média diária traçada, já que, na última semana, foram administradas cerca de 1.520 doses por dia. 2.500 era a meta preconizada pelo Governo Regional.

Esta terça-feira fique também a saber que a Praia do Porto Santo será alvo de requalificação, ganhando novas infra-estruturas e equipamentos. Estão previstas, no âmbito do Programa de Orla Costeira, intervenções em diversos locais do areal, para melhorar acessos e equipamentos. As obras arrancam este ano.

O DIÁRIO também dá-lhe conta que a Associação de Esclerose Múltipla, que apoio cerca de meio milhar de pessoas na Região, desespera por um espaço próprio.

Nos Casos do Dia, fique a saber que tentaram assaltar várias lojas junto à ‘Francisco Franco’.

