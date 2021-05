Albuquerque visita serviços da Direcção de Educação e obra do Centro de Alzheimer

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, terça-feira, pelas 11h30, os Serviços da Direcção Regional de Educação, mais especificamente as instalações das equipas afetas aos diversos projetos de inovação e integração do digital na Educação, à Escola Dr. Brazão de Castro, à Rua Escola Secundária do Galeão 47, São Roque, Funchal.

Estas equipas mudaram de instalações – Escola Dr. Brazão de Castro –, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho das mesmas, correspondendo, cumulativamente, a uma otimização e reforço de meios e equipamentos informáticos e tecnológicos à disposição dos docentes envolvidos nos projetos Educamedia, Manuais Digitais, Apoio Escolar Online e Gabinete de Modernização e Tecnologias.

À tarde, mais propriamente às 16 horas, Miguel Albuquerque fará uma visita à obra de construção do Centro de Alzheimer da Madeira, à Travessa da D. Inácia nº 6, Ribeira Brava.

Esta empreitada, executada pelo Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, ao abrigo de um contrato programa celebrado com o Governo Regional e de fundos comunitários – FEDER – assegurará internamento definitivo e temporário e Centro de Dia para 18 utentes e 45 utentes, respetivamente, assim como um conjunto de serviços especializados.