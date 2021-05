O Porto Santo deverá ser a próxima aposta da Clínica Arriaga. Com pólos na Ribeira Brava e nos Canhas, além da Clínica Arriaga, no Funchal, está em estudo abrir também uma clínica em Porto Santo.

“Não pomos de lado nova expansão da clínica, talvez para o Porto Santo”, admitiu o director clínico, Roberto Henriques, durante a visita, esta tarde, do presidente do Governo Regional às instalações da Clínica Arriaga, no Funchal. Apesar de ressalvar que “é ainda muito precoce” a abertura da quarta clínica, admitiu que essa possibilidade “está em estudo” e “é a hipótese mais provável”, concretizou.

A Clínica Arriaga é actualmente composta por três clínicas, no Funchal, nos Canhas (Ponta do Sol) e na Ribeira Brava, empregando, no total, 85 profissionais, 25 dos quais são médicos. Baseia a sua actuação nos mais elevados padrões de qualidade e distingue-se pela elevada capacidade técnica e pelo profissionalismo e excelência do seu corpo clínico, assistidos pelos mais modernos meios (tecnologia digital) em diversas especialidades, desde: Branqueamento, Cirurgia, Dentisteria, Endodontia, Higiene Oral, Implantologia, Ortodontia, Periodontologia e Prótese.

Com um investimento total “à volta dos 4 milhões de euros”, a Clínica Arriaga mereceu rasgados elogios do presidente do Governo Regional, rendido à “clínica de ponta” que presta no tratamento dentário.

Miguel Albuquerque destaca “o tratamento oral do melhor que há a nível nacional e mesmo internacional”.

Com 18 anos de existência, diz que “o sucesso” da clínica é resultado não só da “excelência do serviço que presta, mas também por estar sempre na vanguarda da evolução tecnológica”.