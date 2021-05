Acordo de transporte de doentes não urgentes pelos táxis alvo de revisão

Decorre, neste momento, a revisão dos acordos entre o Serviço de Saúde da Região e os taxistas para o transporte não urgente dos utentes. E, enquanto decorrem as negociações de revisão do protocolo com a AITRAM (Associação dos Industriais de Taxi da Madeira), "e em cumprimento dos princípios de igualdade, transparência e livre concorrência, o SESARAM EPERAM envolverá todos os profissionais de táxi da Região".

Para tal, a partir de 1 de Junho, "a distribuição de transportes de doentes não urgentes em serviço de aluguer de viaturas ligeiras (táxis) será realizada diretamente pelo SESARAM, EPERAM, em sistema de rotatividade pelos profissionais que já apresentaram ou que venham a apresentar Termo de Adesão, e independentemente de pertencerem a qualquer uma das associações em causa", deu conta a tutela através de comunicado.

Até agora, e com base no acordo que vigorava, cabia à AITRAM “criar as escalas mensais, por concelho, com os taxistas da Região Autónoma da Madeira, que se disponibilizem a executar este tipo de transporte, independentemente de serem ou não associados, mediante a assinatura do Termo de Adesão constante do anexo I ao presente protocolo”, dá conta o SESARAM.

A proposta de revisão dos acordos partiu do SESARAM, "uma vez que entretanto foi constituída uma outra associação denominada TAXISRAM (Associação de táxis e outros transportes terrestres da Madeira), que mereceu plena concordância da ASAT (Associação Santacruzense de Táxis).

No âmbito das negociações, o SESARAM promoverá uma nova reunião com as Associações de Táxis, na próxima segunda-feira, dia 24 de Maio, com vista a obter entendimentos entre todas as partes.​