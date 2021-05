Mulher sofre queda após ser atingida por carro no Caniço

Uma mulher foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, esta tarde, depois de ter sofrido uma queda ao ser atingida por um carro, no Caniço.

A senhora com cerca de 80 anos foi atingida por uma viatura que se encontrava a fazer marcha-atrás e apresentava um corte no couro cabeludo. O sinsitro deu-se na Estrada João Gonçalves Zarco, nas imediações do centro de saúde local.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz socorreram a vítima e realizaram o seu encaminhamento para a unidade de saúde.