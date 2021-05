Conheça os premiados do Concurso Internacional de Vídeo 'FUNFEST'

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promoveu, durante este ano lectivo, a primeira edição do Concurso Internacional de Vídeo 'FUNFEST', com o objectivo principal de estimular a criatividade e o interesse pela produção audiovisual.

Hoje, pelas 10 horas, no Salão Nobre do Conservatório, decorreu a cerimónia de entrega de prémios, à porta fechada, com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do padrinho do concurso, o actor madeirense Dinarte de Freitas, entre outros convidados.

Eis os premiados:

Categoria Documentário

Ensino secundário:

1.º lugar – Vencedor

Título: 'The Official Language'

País: Itália

Nome do aluno representante da equipa: Alessandro Garau

Escola: Liceo Tecnologico

Ano: 11º ano

Professora coordenadora: Marta Massa

Sinopse: O documentário explora o poder da linguagem e da opressão linguística na Sardenha, e a resposta daqueles que se recusam a deixar sua língua materna ser esquecida.

Ensino Superior:

Menção Honrosa

Título: 'Marcelo'

País: Brasil

Realizador: Davi Victor Gomes

Universidade: Universidade Federal Fluminense

Curso de Cinema e Audiovisual

Sinopse: Marcelo, um morador de rua, tem a capoeira como guia de vida.

Categoria 'videoclip'

Ensino secundário:

1.º lugar - vencedor

Título: 'From What you Left Behind'

País: Austrália

Nome do aluno representante da equipa: Jodhi Mavric

Escola: Alphabet Park College

Ano: 11th

Professor Coordenador: Joshua Howard

Sinopse: O 'videoclip' acompanha a jornada de uma jovem em busca de um amigo perdido, reflectindo sobre as memórias que um dia partilharam.

2.º lugar

Título: 'Free, Inclusive'

País: Espanha

Nome do aluno representante da equipa: Obehi Ottasowie

Instituição escolar: 12Nubes

Ano: 1º ano do curso de Formação Básica em Mecânica

Professor coordenador: Carlos Cordovilla

Sinopse: 'Livre, inclusivo' é um 'videoclip' que propõe uma verdadeira educação inclusiva, questiona as abordagens práticas da Escola e contrasta-as com a experiência real dos jovens.

Ensino superior:

Menção honrosa

Título: 'Embroidered in the Void'

País: Rússia

Nome dos alunos: Alena Koukoushkina, Andrey Mousin, Hovhannes Eknosyan, Marina Tolstobrova, Pavel Druy

Instituição escolar: Wordshop Communication Academy, Moscovo

Anos: 1º e 2º anos – Curso de Graduação

Professores coordenadores: Youriy Korotkov, Svetlana Maybrodskaya

Sinopse: 'Bordado no Vazio' é uma viagem numa pista de dança. Há uma quebra de linha, uma lacuna, uma nova mensagem através da realidade bordada.

Categoria ficcção

Ensino secundário

1.º lugar vencedor

Título: 'Dome of the Sky'

País: República Islâmica do Irão

Realizador: Nohamad Ghaderi

Ano: 12.º ano

Escola: Ehsan Boys High School

Sinopse: Uma menina quer sentir a vida. Quer brincar. Mas é obrigada a deixar de lado as brincadeiras de criança para se sujeitar a uma suja realidade que pode comprometer a sua infância para sempre…

2.º lugar

Título: '3 Epistolary Films'

País: França

Nome da representante da equipa: Laura Cohignac

Escola: Sainte - Therèse Hotel School

Ano: 10.º ano

Professor coordenador: Paul Marques Duarte

Sinopse: O vídeo foca três cartas curtas escritas e filmadas por alunos de um colégio francês.

3.º lugar

Título: 'Life's Game'

País: Espanha

Nome do aluno realizador: Martin Aranda

Escola: Colegio Luther King La Laguna

Ano: 11º ano

Professor coordenador: Rafael Aranda Martín

Sinopse: Uma manhã, como qualquer outra manhã, Martín acorda e inicia sua rotina diária.

Ensino superior

Menção honrosa

Título: 'Moon Landing'

País: Costa Rica

Nome da realizadora: Melany Murillo

Universidade: Universidad de Costa Rica

Ano: 4º ano (Sénior)

Professora coordenadora: Hilda Hidalgo Xirinachs

Sinopse: Nel Astro é um aspirante a astronauta de 10 anos que quer voar até à lua. Mas essa missão torna-se uma verdadeira odisseia.



Categoria Animação

Ensino Secundário

1.º lugar - vencedor

Título: 'Inertness'

País: Polónia

Nome do representante da equipa: Jakub Krzyszpin

Escola: Art High School in Katowice

Ano: 4º ano do curso de Artes

Professores coordenadores: Mateusz Trytek e Joanna Nowrot

Sinopse: 'Inércia', uma animação desenhada a preto e branco, na sua forma discreta, mostra a história de um dia repleto de acontecimentos infelizes.

2.º lugar

Título: 'The Homo Sapiens Virus'

País: United States

Realizador: Andrew Wang

Escola: Adlai E. Stevenson High School

Ano: 11º ano

Sinopse: A terra está muito doente. Não pode respirar. Está com febre cada vez mais alta. O que causará esta doença?

3.º lugar

Título: 'The Allan'

País: Inglaterra

Realizador e Animador: Arlo Wood

Escola: Exeter College

Ano: 12º ano

Sinopse: A curta, baseada em eventos reais, aborda a manipulação de um homem envolvendo o Dr. Ewen Cameron.

Ensino superior

Menção honrosa

Título: 'Little Gestures'

País: United Kingdom

Realizador: Richard O’Hanlon

Universidade: Pearson College London

Ano: 3º ano do curso 'The Art of Visual Effects'

Sinopse: O vídeo retrata a cumplicidade entre um boneco de madeira e um artista onde os pequenos gestos fazem a diferença.

Categoria Conservatório

Ensino Secundário

1.º lugar - vencedor

Título: 'O Bucha e o Estica'

Turma: 3.º ano Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação

Alunos: Carolina Andrade, Gonçalo Drumond, Luana Pereira, Filipe Rocha, Marla Viveiros

Sinopse: Tendo como fonte de inspiração os clássicos de Charlie Chaplin, foi criada uma curta comédia tendo como personagens principais a figura do Bucha e do Estica.

2.º lugar

Título: 'A dança ao longo dos tempos'

Turma: 2.º ano do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea e o 2.º ano Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação

Alunos: Inês Abreu, Laura Souza, Grécia Contreras, Débora Jesus, Francisca Bonito, Maria Verga, Andrea Gonçalves

Sinopse: O vídeo foca algumas das coreografias específicas de diferentes estilos de dança ao longo dos tempos.

3.º lugar

Título: 'Passadeira'

Turma: 2.º ano Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação

Alunos: Rodrigo Rocha, Pedro Cunha e Júlia Rodrigues

Sinopse: A curta-metragem demostra uma situação traumática que surge com o atravessar de uma passadeira.

Categoria revelação

Ensino secundário

1.º lugar - vencedor

Título: 'ISCO'

Turma: 3.º ano Curso Profissional de Instrumentista de Jazz

Alunos: Matias Pires e Francisco Coelho

Sinopse: A curta-metragem aborda a temática das fake news.