Grécia é o novo 'porto de entrada' de registos internacionais de navios da Madeira

O Registo Internacional de Navios da Madeira – MAR, um dos sectores de atividade mais dinâmicos do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), deu mais um passo para o crescimento da sua expressão nos mercados internacionais, designadamente ao reforçar a sua presença no mercado grego, um dos mais importantes a nível mundial na área do shipping.

Com o objectivo de expandir o MAR naquele mercado e região, a EUROMAR, empresa parceira da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) para a promoção do MAR em determinados mercados internacionais, abriu recentemente o seu novo escritório no Porto de Piraeus (Grécia).

Depois de já ter aberto escritórios em Hamburgo, no Funchal e em Lisboa, o Porto de Piraeus é agora a aposta da empresa com vista a adicionar mais e melhor capacidade de resposta junto dos armadores internacionais e assim continuar a desenvolver a estratégia de crescimento do MAR.

Esta expansão do MAR para o mercado grego é também um reflexo positivo das alterações introduzidas em 2020 na legislação que regula o MAR, confirmado pelos contactos de armadores e entidades financiadoras interessadas, entre outros aspectos, no novo regime hipotecário do Registo.

Recorde-se que a EUROMAR desde 2013 tem trabalhado em parceira com a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira na promoção do MAR em determinados mercados internacionais, apoiando os armadores e companhias gestoras de navios no processo de registo das suas embarcações.

A inauguração do escritório Porto de Piraeus contou com a presença de várias entidades oficiais portuguesas, como foi o caso ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos, do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, bem como da embaixadora de Portugal na Grécia, Helena Paiva, do director-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, José Simão e do presidente da Comissão Técnica do MAR, Filipe Pedroso.

Dirigindo-se aos presentes, o ministro do Mar congratulou-se pelo sucesso de mais uma importante etapa na evolução e crescimento do MAR e da bandeira portuguesa. O responsável pela pasta do Transporte Marítimo aproveitou a ocasião para assinalar a ambição de Portugal em reinscrever a sua tradição de navegação do passado e o actual trabalho do país com vista a incorporar objectivos ambientais no desenvolvimento da indústria marítima, apontando o facto da bandeira portuguesa ser uma bandeira europeia cumpridora e comprometida com todas as convenções internacionais.

Também o secretário de Estado da Internacionalização, responsável pela pasta da diplomacia económica e atração do investimento estrangeiro, realçou este novo empreendimento e expressou a expectativa de que este marco contribua para o reforço das actividades comerciais entre os dois países.

A propósito deste momento, considerado “histórico para a empresa e para o MAR”, a madeirense Carla Olival, directora executiva da EUROMAR para a Grécia e Médio Oriente, afirmou que "não só espera atrair novos armadores de qualidade no mercado grego como também reforçar as relações já existentes no mercado e construídas ao longo dos últimos quatro anos".

Lembrou que a EUROMAR registou o primeiro navio de propriedade grega, o MV AEPOS, no início de 2021 e que desde então já foram registados mais 10 navios de armadores importantes, confirmando a confiança e a credibilidade neste sector do Centro Internacional de Negócios da Madeira naquele mercado europeu.

A expectactiva é de que ao longo do ano outros armadores venham a registar os seus navios no MAR, arvorando a bandeira portuguesa e tendo como porto de registo a Madeira.