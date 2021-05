Dia Internacional dos Museus no Museu Militar da Madeira

O Museu Militar da Madeira associa-se ao Dia Internacional dos Museus que se comemora hoje, 18 de Maio, e oferece entradas livres até dia 20 de Maio.

O Museu Militar da Madeira adaptou-se às circunstâncias impostas pela pandemia, garantindo as medidas de segurança adequadas aos visitantes. Os visitantes podem utilizar a app do museu, disponível para Android e para IOS, que lhes proporciona uma forma mais confortável e dinâmica de acompanhar as salas temáticas.

O Museu Militar da Madeira também usa as redes sociais para informar o público das novidades e dos projectos que tem em exposição nas suas salas. Espreite aqui.