Sete vinhos da Madeira em concurso nacional

A Madeira está a participar com sete vinhos na 8.ª edição do Concurso de Vinhos de Portugal da ViniPortugal, precisamente, dois vinhos da Henrique & Henriques, três vinhos da Justino’s Madeira Wines e dois da Duarte Caldeira & Filhos – Seixal Wines.

A gala de encerramento, que decorrerá esta noite em Setúbal, e onde serão conhecidos os vinhos destacados na edição deste ano, contará com a presença da presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Paula Jardim Duarte.

Esta 8.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal conta com a participação de 1.400 vinhos, os quais foram avaliados por 134 jurados nacionais e internacionais, composto por especialistas em vinhos portugueses e internacionais, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators e outras profissões ligadas ao sector.

Entre os especialistas internacionais que integraram o painel de avaliação do Júri Regular, responsável por avaliar os vinhos na primeira fase do Concurso, destacam-se o estónio Rain Veskimae, a britânica Emily Rowe, a canadiana Élyse Lambert MS, o americano Erik Segelbaum e a mexicana Claudia Treviño.

Além da Gala de Entrega de Prémios, realizar-se-á a 2.ª edição do Prémio Personalidade do Ano, que visa distinguir individualidades internacionais que têm contribuído para a afirmação dos vinhos portugueses nos mercados Europeu, Asiático, Africano e Americano.

De referir ainda que o Concurso Vinhos de Portugal é uma iniciativa da ViniPortugal que pretende ser um ponto de encontro e de troca de experiências entre produtores e especialistas de todo o mundo, reafirmando a aposta na produção nacional de vinho de qualidade com o intuito de se afirmarem enquanto produtos de excelência nos mercados de exportação.

A participação do IVBAM neste evento está inserida no conjunto de ações programadas para este ano e enquadram-se no Plano Promocional do Vinho Madeira, que é cofinanciado a 85% no âmbito do “Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020” e o restante suportado pelo Orçamento Regional.