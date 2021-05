Quatro vinhos madeirenses distinguidos em concurso nacional

Os quatros Vinhos Madeira foram esta noite distinguidos com medalhas de prata na 8.ª edição do Concurso de Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, precisamente o 'Henrique & Henriques Single Harvest Boal 2000', 'Henrique & Henriques Verdelho 15 anos', 'Justino’s Madeira Boal 1996' e, por fim, o 'Justino’s Madeira Sercial 1997'.

A presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Paula Jardim Duarte, esteve presente na gala de entrega dos prémios, em Setúbal, e felicitou as empresas madeirenses, bem como a ViniPortugal, pela realização de mais esta edição do Concurso de Vinhos de Portugal, que “uma montra privilegiada para os nossos vinhos”.

“É com enorme satisfação e orgulho que vemos quatro dos vinhos licoroso da Madeira serem reconhecidos neste evento, onde participaram mais de 1.400 marcas de todo o país”, salientou a presidente do IVBAM.

Tal como afirmou Paula Jardim Duarte, “a Região Autónoma da Madeira é, de facto, um local paradisíaco”. “Um arquipélago de ilhas vulcânicas únicas no mundo só podia produzir uvas e vinhos únicos. Ficámos imensamente agradecidos por mais esta distinção, porque ela acaba por ser o reconhecimento da qualidade dos nossos vinhos e dos nossos produtores”, vincou a presidente do IVBAM.

Recorde-se que a participação do Instituto neste evento está inserida no conjunto de ações programadas para este ano e enquadram-se no Plano Promocional do Vinho Madeira, que é cofinanciado a 85% no âmbito do ‘Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020’ e o restante suportado pelo Orçamento Regional.