Escola dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro 'discutiu' trabalho infantil

A Escola dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro recebeu ontem uma palestra, subordinada ao tema 'Um olhar sobre o trabalho infantil', destinada às turmas dos cursos EFA.

Um total de 40 alunos, acompanhados dos docentes, assistiram à iniciativa, onde foi abordado o trabalho infantil na actualidade, com especial atenção às particularidades existentes na legislação portuguesa.

A iniciativa contou com a presença do director regional do Trabalho e Acção Inspectiva, Savino Correia.