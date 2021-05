Guia para a cidadania infantil apresentado esta terça-feira

No dia 18 de Maio comemora-se o Dia Mundial da Cidadania'. Considerando a importância de levar esta temática às escolas, a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através da Direcção Regional dos Assuntos Sociais, elaborou um guia para a cidadania infantil 'De [email protected] é que se faz o caminho!', dirigido às crianças do 1.º ciclo.

Este guia será apresentado amanhã, das 14h30 às 15h15, pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, na EB1/PE da Nazaré, numa primeira acção de divulgação organizada com a colaboração da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e que contará com a presença do director regional de Educação, Marco Gomes.

O objectivo deste guia é, sobretudo, consciencializar as crianças para a importância da comemoração do Dia Mundial da Cidadania, através da dinamização de algumas atividades lúdicas sobre a importância dos direitos e dos deveres na prática contínua de uma cidadania activa.