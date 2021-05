'A Exploração do Trabalho Infantil' em destaque em sessão da II edição do Madeira MUN

A II edição do Madeira MUN - Madeira Model of United Nations desenrola-se amanhã, sexta-feira, entre as 9 horas e as 17h45, na Assembleia Legislativa da Madeira. Esta é uma iniciativa no âmbito do Parlamento dos Jovens da Escola Secundária Jaime Moniz e terá como tema 'A Exploração do Trabalho Infantil'.

O Modelo das Nações Unidas (abreviado para MUN, do inglês Model United Nations) é uma simulação de um debate das Nações Unidas, destinada aos ensinos secundário e universitário.

Esta iniciativa possibilita que os estudantes participem como 'delegados' de um Estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e simulam comités da mesma. "Este tipo de experiência não só permite aos estudantes envolverem-se no debate de importantes e atuais questões internacionais, como também alargar a sua visão do mundo e o seu conhecimento, no que diz respeito às relações internacionais e ao papel da ONU, fomentando o espírito crítico dos jovens. O MUN ambiciona educar os seus participantes relativamente a questões cívicas, de comunicação eficaz, globalização e diplomacia multilateral", refere nota da ALRAM.

A sessão de abertura será presidida pelo vice-presidente da ALRAM, José Prada, e o Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia presidirá à sessão de encerramento.