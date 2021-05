Guia para a Cidadania Infantil será apresentado em todas as escolas do 1º Ciclo

O guia para a Cidadania Infantil – 'De [email protected] é que se faz o caminho!', dirigido às crianças do 1.º ciclo, deverá ser apresentado ainda este ano em todas as escolas da RAM.

Esta tarde, na EB1/PE da Nazaré, o guia foi formalmente apresentado pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, numa primeira acção de divulgação organizada com a colaboração da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, representada no evento, pelo director regional de Educação, Marco Gomes.

À margem da apresentação, Augusta Aguiar, sublinhou que o guia reforça a “mensagem de esperança” numa cidadania com a inclusão dos mais novos, por entender que “eles também são actores principais na cidadania que nós queremos para a nossa Região”.

Do manual apresentado, a governante destacou “não só os direitos que elas enquanto crianças têm, mas também os deveres. Os deveres de respeito pelos outros, os deveres de cumprirem todas as normas que nós temos neste momento da pandemia, e sobretudo dizer que temos de começar com esta noção de respeito, de diálogo entre todos para que a sociedade seja cada vez mais coesa, inclusiva e sobretudo seja uma sociedade feliz em que a esperança impere”, defendeu. Daí a importância de tornar a cidadania num “conceito amplo” para que esta “mais do que um direito, seja efectivamente uma realidade”, afirmou.

A importância do guia dirigido às crianças visa precisamente incutir essa consciência e assim contribuir para desde pequeno se construa uma sociedade de futuro e de esperança.