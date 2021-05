Projecto 'CriaLouros' a partir do próximo ano lectivo na Escola dos Louros

'CriaLouros' é o nome do novo projecto educativo que a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros pretende implementar no próximo ano lectivo, em parceria com a Associação Criamar, e que conta com o apoio da Secretaria Regional de Educação.

Esta manhã, Jorge Carvalho, secretário regional da tutela, deu formalmente esta garantia aos dirigentes das duas instituições parceiras, durante a cerimónia de divulgação do projecto vocacionado para jovens do 3.º ciclo com percursos académicos difíceis e em risco de abandono escolar.

O governante realçou o carácter inovador desta nova oferta educativa, com o objectivo de promover, incluir e garantir a equidade no acesso ao sucesso académico e social a todos os alunos.

“Todos aprendemos, mas de forma diferente”, frisou, realçando o facto de o projeto procurar atender a um grupo específico de alunos.

“Incluir é fácil. O desafio agora é caminhar para o sucesso individual”, reiterou o secretário regional, reconhecendo às escolas, dentro dos seus próprios contextos, a definição dos melhores instrumentos com vista à promoção de cada indivíduo.

O apoio da SRE ao 'CriaLouros' justifica-se, afirmou, pelo carácter diferenciador e por contar com a parceria da Criamar, uma instituição idónea e que “dá sustentabilidade ao projecto”. “Da parte da secretaria há a disponibilidade total no apoio à iniciativa. O nosso objectivo é valorizar e criar condições para que cada escola possa encontrar o melhor projeto educativo", reforçou.

Também presente no evento, que se realizou na Escola dos Louros, o antigo secretário regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, falou em nome da associação que dirige, a Criamar, para expressar todo o seu apoio a uma iniciativa que se norteia pelos direitos fundamentais de cada ser humano, “o direito a crescer, a aprender e a promover-se”.

João Carlos Abreu, que se confessou desde já sensibilizado com a forma como o projecto procura conquistar os jovens a tornarem-se cidadãos plenos, enalteceu ainda a universalidade e a abrangência do 'CriaLouros' ao privilegiar as dimensões socioemocionais, culturais e intelectuais, “muito para além dos limites físicos da ilha”.

Por seu turno, a presidente do Conselho Executivo da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros realçou a importância desta iniciativa no âmbito do projecto educativo, ao criar uma resposta diferenciada para alunos desmotivados e com poucas perspetivas académicas e vocacionais. “É um projecto que responde às necessidades de inclusão de alunos em risco”, sublinhou Gilberta Camacho, relembrando o trajecto da escola ao longo dos últimos 32 anos na implementação de respostas inovadoras.

O projeto 'CriaLouros', conforme foi depois explicado pela vice-presidente Patrícia Loja, será direcionado a alunos do 3.º ciclo, com desfasamento etário significativo, em situação de risco, com historial de absentismo e insucesso escolar graves. Trata-se de um projecto-piloto de natureza multidisciplinar/interdisciplinar, a implementar durante o ano lectivo 2021-2022, através de trabalhos de grupo ou individual e aulas de campo, tanto na escola como na associação Criamar, onde os alunos serão sempre orientados por professores.