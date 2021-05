Rui Alves acusa Miguel Sousa de "terrorismo eleitoral"

Rui Alves, actual presidente do Nacional e candidato às eleições no clube, acusa o presidente da Assembleia Geral de "terrrorismo eleitoral" e de "praticar ilegalidades estatutárias para viabilizar esta lista (de Daniel Meneses)", sublinhando que a lista adversária "neste momento ela tem todas as condições para ser rejeitada".

Declarações à margem da cerimónia de apresentação da sua candidatura, que começou precisamente às 19h10, numa alusão ao ano de fundação do clube.

"Penso que o sócio Daniel Meneses de bom entendedor não tem nada e é completamente falso que alguma vez eu ou alguém da minha direcção tenha criado qualquer embaraço. De resto, posso lhe dizer que as subscrições feitas na minha lista eu não fui atrás de nenhum sócio", referiu Rui Alves.

"Vamos ver se há adversário. Apesar do terrorismo eleitoral que está neste momento a acontecer na sede do clube, protagonizado pelo presidente da Assembleia Geral que quer a todo o custo praticar ilegalidades estatutárias para viabilizar esta lista (de Daniel Meneses), neste momento ela tem todas as condições para ser rejeitada. Não tem nenhuma subscrição válida e tem uma subscrição de um menor. É para ver o que seria o Nacional comandado por esta gente. É por causa disso que eu me recandidato. Desde [19]94 até agora construiu-se um clube, que em muito pouco tempo se pode destruir e colocá-lo novamente na antecâmara da morte", sublinhou o actual presidente alvinegro.

Neste momento está a ser projectado um vídeo com fotos do trabalho feito no actual mandato.