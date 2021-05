Praia dos Reis Magos inicia obras de requalificação na segunda-feira

A praia dos Reis Magos dará início às suas obras de requalificação na próxima segunda-feira. A informação foi avançada pelo JPP, através do presidente da Câmara Municipal, Filipe Sousa.

O autarca indicou que toda a intervenção será desenvolvida, em duas fases, “inteiramente, com fundos próprios da Câmara Municipal de Santa Cruz”, num valor orçamentado em 360 mil euros.

“Será criada uma zona completamente reformulada, com condições de segurança como nunca antes existiu nesta praia”, referiu o presidente da Câmara Municipal. Filipe Sousa avançou ainda que "serão criadas zonas de lazer, um acesso nobre para a prática de mergulho, a reabilitação e posterior prolongamento do pontão existente, a requalificação de todo o pavimento, bem como a concretização do redimensionamento das redes de águas pluviais e residuais".

"Toda a guarda que tem um aspecto de ruína será substituída por uma guarda, no cumprimento das normas regulamentares em vigor, portanto, uma intervenção de requalificação e valorização da frente mar desta freguesia”, reforçou.

Filipe Sousa fez questão de salientar que “a Câmara está sozinha em todo este processo, mas era importante o Governo Regional ter um papel preponderante no sentido do prolongamento desta promenade”.

O autarca lembrou que o projecto foi apresentado, em 2017, ao Governo Regional, tendo o “Dr. Miguel Albuquerque acolhido o projeto, aliás, como aconteceu na Camacha, em Gaula e está a acontecer agora, na Avenida 25 de Junho, em Santa Cruz” mas, até à data, nada.

O presidente reforçou que, “na verdade, o investimento está a surgir sem qualquer intervenção do Governo Regional” e lamenta que não existam mecanismos, “à semelhança do que acontece com a Câmara Municipal e as Juntas, o que só valorizaria esta Freguesia. Por vezes, mais vale só do que mal-acompanhado”.

Filipe Sousa deixou um “apelo à compreensão das pessoas pois é claro que, qualquer obra cria algum transtorno, mas, tudo faremos para que, na data de abertura da época balnear, toda a zona balnear esteja liberta de obras”.