Daniel Meneses apresentou a “lista alternativa” à presidência do Nacional

O candidato à presidência do Nacional, Daniel Meneses, entrou esta tarde, na sede do Clube, a candidatura ‘apoiada’ por 138 assinaturas.

À saída, salientou que esta é “uma lista alternativa, lista de futuro, lista de projecto, essencialmente”, reforçou.

Aos jornalistas o candidato adversário de Rui Alves revelou que muitos sócios admitiram que gostariam de assinar, mas que não podiam fazê-lo, dando a entender haver pressão e até medo junto dos sócios.

Revelante é o facto de desconhecer o número de sócios com capacidade electiva. Garante que o ainda presidente da Assembleia Geral do Clube, Miguel Sousa, também desconhece quantos sócios estão com a situação regularizada.

O cabeça de lista assegura que esta é “uma candidatura para levar até ao fim”, determinação que hoje cumpriu a primeira promessa, com a entrega formal da lista candidata.

Daniel Meneses fez-se acompanhar de Paulo Vieira, director regional de Estatística, que é candidato a Fiscal Único, Simplício Pestana – provavelmente o sócio mais antigo do clube - candidato à presidência da Assembleia Geral, e ainda de André Castro, um dos candidatos a vice-presidente, em representação dos restantes candidatos à vice-presidência.