Rui Alves chama "rafeiro" a Miguel de Sousa por ter divulgado mensagens privadas

O presidente do Nacional, Rui Alves, chamou de "rafeiro" ao presidente da Assembleia Geral do Nacional, Miguel de Sousa, por divulgar mensagens privadas.

"Houve aqui uma expressão que foi utilizada pelo ainda presidente da Assembleia Geral de que o grande problema é misturar andorinhas com francelhos. É um problema. Mas quando o francelho é rafeiro ainda é pior. E o que é que considero que são francelhos rafeiros? Para mim francelho rafeiro é aquele que torna público o que é privado. E, portanto, tornar pública uma mensagem privada é rafeiro", disse, esta manhã, no programa da TSF-Madeira 'Bola no Ar'.