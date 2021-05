Sete hotéis PortoBay distinguidos pela British Airways Holidays

O PortoBay Hotels & Resorts viu sete dos seus hotéis, localizados entre a Madeira, Lisboa, Porto e Algarve, distinguidos na mais recente edição dos prémios 'Customer Excellence Awards' promovidos pela British Airways Holidays. Os vencedores foram os cinco estrelas The Cliff Bay (Madeira) PortoBay Liberdade (Lisboa), PortoBay Flores (Porto) e os quatro estrelas PortoBay Falésia (Algarve), Porto Santa Maria , Porto Mare e The Residence, na Madeira.

Comparando à última edição destes prémios, o PortoBay conta com mais duas unidades distinguidas, o que faz com que tenha arrecadado prémios em todos os destinos onde o grupo se encontra em Portugal. "Esta distinção tem um sabor especial, uma vez que representa o reconhecimento do mercado inglês, com a qual o PortoBay tem bastante afinidade", lê-se em comunicado.

“O reconhecimento dos clientes do operador turístico de um dos maiores transportadores aéreos mundiais é, não só um estímulo para a continuidade na busca de excelência, que nos propomos diariamente atingir, como um factor de diferenciação importantíssimo nestes momentos mais difíceis que o turismo e a economia atravessam”, refere António Trindade, CEO de PortoBay Hotels & Resorts, citado na mesma nota.

Estes prémios resultam da avaliação dos clientes da British Airways Holidays, tendo em conta critérios como localização, serviço, limpeza e qualidade. Este ano, foram distinguidas cerca de 475 unidades, o que significa que os hotéis PortoBay ficaram entre os 4% melhores classificados de 2020. Todas as unidades PortoBay tiveram classificações superiores a 9 valores, quando 10 é a classificação máxima.

4 hotéis com Travellers’ Choice Best of The Best do TripAdvisor

Outro reconhecimento ambicionado pela hotelaria internacional é de poder integrar as exigentes listas 'Travellers’ Choice Best of The Best' elaboradas anualmente pelo maior auditor de viagens mundial: o TripAdvisor. Na lista de prémios anunciada agora para 2021, quatro hotéis do grupo PortoBay entram nas listas para os melhores hotéis de Portugal ao serem distinguidos com os 'Travellers’ Choice Best of The Best', que representam 1% dos melhores hotéis de todo o mundo.

O The Cliff Bay, na Madeira, surge em 19° lugar no Top 25 Hotéis de Portugal, seguido do PortoBay Flores, no Porto. Já na lista dos 25 Hotéis Românticos de Portugal podemos encontrar novamente o The Cliff Bay, em 14.° lugar, depois o Eden Mar, em 22.° lugar, e por fim o Porto Mare, em 23.° lugar.

De referir ainda que todas as 15 unidades do grupo foram distinguidas com os 'Travellers’ Choice', o que representa que estão no grupo de 10% dos melhores hotéis de todo o mundo de acordo com o TripAdvisor.

Fotografias dos hotéis aqui.

Sobre PORTOBAY HOTELS & RESORTS

O grupo PortoBay é responsável por 15 unidades hoteleiras: 12 em Portugal (7 na ilha da Madeira, 1 no Algarve, 2 em Lisboa e 2 no Porto) e 3 unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo). Tem cerca de 3350 camas nos segmentos de 4 e 5 estrelas em ambiente urbano e de resort. Com sede na ilha da Madeira, PortoBay Hotels & Resorts é o grupo português mais premiado internacionalmente e com uma elevada taxa de fidelização e reconhecimento por parte dos hóspedes.