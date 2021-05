"O ainda presidente da Assembleia Geral tem uma personalidade bipolar", acusa Rui Alves

"Personalidade bipolar" e "desonestidade intelectual permanente" foram alguns dos termos utilizados pelo presidente do Nacional, Rui Alves, para se referir ao presidente da Assembleia Geral do Nacional, Miguel Sousa.

"O ainda presidente da Assembleia Geral tem uma personalidade bipolar, que determina uma permanente contradição de existência. Não seria muito grave se não se juntasse a isto uma desonestidade intelectual permanente. Quando o Miguel de Sousa saiu do Governo. porque foi despachado pelo doutor Alberto João Jardim, a sua grande preocupação era dizer mal dele. Quando saiu do primeiro mandato parlamentar, na transição de liderança do PSD, a sua grande preocupação foi dizer mal do líder parlamentar, apelidando até de concessionista de empreitadas de obras públicas. Agora quer vai sair do Nacional a sua grande preocupação é dizer mal do presidente da direcção do Nacional" disse, há instantes, no programa da TSF-Madeira 'Bola no Ar'.

Rui Alves alertou ainda Dionísio Pestana para o mesmo quando "quiser despachar" Miguel Sousa da Empresa de Cervejas da Madeira.

Recorde-se que recentemente Miguel Sousa anunciou que deixava de ser presidente daquele órgão do clube, uma vez que não se vai recandidatar a um novo mandato, tendo também assumido a ruptura com Rui Alves, a quem apontou vários erros.