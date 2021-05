Grupo Sousa reposiciona navio 'Laura S' na Madeira

O Grupo Sousa optou por reposicionar os seus navios Rebecca S (679 TEU) e Laura S (600 TEU) nas linhas dos Açores e da Madeira, com o objectivo de corresponder à procura registada no arquipélago açoriano. De qualquer forma, assume que o navio Laura S excede a necessidade do mercado da Madeira nas saídas de Lisboa às terças-feiras.

Recorde-se que o grupo opera 4 navios com as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, sendo 3 navios próprios (Funchalense 5, Laura S e Rebecca S), contando ainda com o navio afretado, Insular.

"A decisão tomada pela GS LINES nas linhas nacionais, a par do emprego de navios próprios e afretados também nas linhas internacionais, com um total 7 navios em operação, reflete a flexibilidade deste armador do Grupo Sousa para se ajustar à dinâmica dos mercados onde opera, otimizando a afetação da frota às necessidades dos seus clientes e parceiros", refere em nota enviada à imprensa.

A GS Lines é o único armador português a integrar conceituada lista da Alphaliner dos 100 maiores armadores do mundo, ocupando atualmente a 88.ª posição.