Rui Alves recandidata-se com lista de “evolução e continuidade”

Rui Alves, que se recandidata à presidência do Nacional, foi o primeiro a entregar a lista às eleições do clube, agendadas para 1 Junho. "Ambição responsável" é o lema da candidatura.

"Um projecto de liderança de um clube não pode ser discutido na base de uma subida e de uma descida, é muito mais que isso. A sustentabilidade da instituição foi sempre a minha maior preocupação, num quadro ambicioso mas responsável, e é esse sentido de responsabilidade que me fez recandidatar", afirmou Rui Alves.

O nome de João Machado para presidente da Assembleia geral (ocupado por Miguel de Sousa) é a principal novidade de uma lista que só vai ser conhecida amanhã, durante a apresentação da candidatura e do programa, marcada para as 18 horas no Design Centre Nini Andrade Silva.

“Por tudo o que realizou e pela lealdade demonstrada, quer em relação ao presidente, quer em relação à instituição, não justificava ter muitas alterações na lista”, adiantou o candidato, esta tarde, à saída da sede do clube.

Sobre as decisões relacionadas com o plantel, Rui Alves remeteu para outra ocasião, uma vez que estava a desempenhar, na ocasião, o papel de candidato e não de presidente.

Mas, a continuidade ou não de Manuel Machado e algumas entradas e saídas da equipa, que foi despromovida à II Liga, vão ser conhecidas antes das eleições, possivelmente ao longo da próxima semana.