Grupo Sousa apoia bombeiros voluntários de Algés

A GS Lines - armador do grupo Sousa, com 35 anos de actividade como operador marítimo, portuário, de logística e energia - assinou, hoje, dia 14 de Maio, um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Algés” (A.H.B.V.A.), numa iniciativa destinada a apoiar a renovação do seu parque de formação para combate a incêndios.

A A.H.B.V.A. é uma associação sem fins lucrativos que detém o Corpo de Bombeiros Voluntários de Algés, dedicando-se ao socorro às populações, ao transporte de acidentados e doentes, à prevenção e ao combate a incêndios, carecendo de um elevado nível de recursos para a prossecução dos seus fins.

“É com uma enorme satisfação que apoiamos este projecto, determinante para a qualidade da formação e treino dos efectivos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Algés, uma instituição de referência que presta um importante serviço à comunidade", afirmou na ocasião Pedro Amaral Frazão, Administrador e Chief Sustainability Officer do Grupo Sousa.

"Fazemo-lo com um grande sentido de compromisso social e humanitário”, sublinhou.