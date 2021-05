Nacional podia estar melhor classificado se Machado tivesse chegado mais cedo

O presidente do Nacional, Rui Alves, considera que se Manuel Machado tivesse chegado mais cedo o clube estaria numa melhor posição classificativa.

"Se tivesse feito a alteração para o professor Manuel Machado o Nacional estaria num outro patamar classificativo. Estive para fazer até muito antes, talvez no final de Novembro quando perdemos a participação na Taça da Liga. Só que de repente, depois de um período muito mau, o Nacional tem quatro jogos sem perder e isso leva a pensar que se calhar esse ciclo vai terminar para entrar num outro", afirmou, esta manhã, no programa da TSF-Madeira 'Bola no Ar'.

Recorde-se que o clube alvi-negro está no último lugar da tabela classificativa a três pontos do 17.º, o Feirense, que joga amanhã com o FC Porto. Já o Nacional joga na terça-feira com o Benfica.