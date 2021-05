Sector das pescas valorizado e apoiado

O Grupo Parlamentar deu início ao segundo dia de Jornadas Locais em Câmara de Lobos, com uma visita ao local onde será instalado o futuro Centro Interpretativo da Pesca e do Pescador. Uma obra da responsabilidade do município, através da qual se pretende prestar uma homenagem a quem se dedica a esta que é uma das principais actividades do concelho e as suas artes de pesca, em particular do peixe-espada preto, assim como outras particularidades únicas no país, que importam divulgar e defender, como é o caso da captura de tubarões de profundidade, uma pesca acessória e acidental, resultante da frota de pesca do peixe espada preto, mas que é um produto muito apreciado em termos gastronómicos e representa uma tradição local. Captura essa que foi proibida pela Comissão Europeia.

Uma medida que tem impacto negativo não só nos rendimentos dos pescadores, como priva os madeirenses de aceder a um produto muito apreciado em termos gastronómicos.

De realçar que, independentemente destes contratempos e da pressão que tem existido da executivo madeirense para reverter esta situação, este tem sido um setor tem que tem merecido uma grande atenção do Governo Regional, em particular através de medidas de combate à covid-19, que já possibilitaram apoios na ordem dos 1,25 milhões de euros, a fundo perdido, a pescadores, armadores e apanhadores e ainda a implementação de isenção de taxas em lota no que diz respeito ao armazenamento de pescado, refrigeração, congelação e fornecimento de gelo, num montante anual de 600 mil euros.