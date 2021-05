Menos de 1% dos viajantes para a Madeira acusou positivo

Desde Julho do ano passado foram realizados mais de 75 mil testes, nos laboratórios contratualizados no continente e nos Açores, a passageiros com destino à Madeira. Destes, apenas estavam infectados 585 passageiros com destino à Região. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e que pode ler na página 10. Ainda no que à covid-19 diz respeito, saiba que os centros de dia reabrem e o recolher obrigatório passa para as 24 horas. Lei mais na página 3.

Quanto ao turismo, os britânicos regressam em força. O Reino Unido tem 106 frequências e 20 mil lugares em Junho e a Madeira lidera a procura de viagens na Tui UK. Os pormenores na página 5.

Já na nossa entrevista, na página 19, falámos com Paulino Ascenção, que garante que, vença quem vencer a convenção do Bloco de Esquerda, a coligação com o PS no Funchal não está em causa.

Na nossa primeira página damos também destaque ao facto de que a Região lidera desemprego com aumento de 22,8%. Em Abril, 20.188 estavam sem trabalho, menos 240 do que no mês anterior. Saiba mais na página 4.

Por fim, a nossa 'lista de espera' revela que 55 estão a aguardar por um transplante de córnea na Região. A rubrica pode ser lida na página 18.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Pode também acompanhar o melhor do lifestyle em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.