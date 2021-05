Madeira regista diminuição do abate de gado e de frango e da pesca descarregada no 1.º trimestre do ano

Nos primeiros três meses do ano, o abate de gado e de frango e a pesca descarregada na Região decresceram relativamente ao período homólogo enquanto a produção de ovos registou um aumento

De acordo com a informação recolhida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) junto dos aviários industriais da Região, no 1.º trimestre de 2021, a produção de ovos rondou os 6,1 milhões de unidades, aumentando 39,1% em termos homólogos.

No mesmo período, o abate de frango diminuiu 21,4% face aos primeiros três meses do ano anterior, não ultrapassando as 738,2 toneladas.

Por sua vez, segundo dados fornecidos pelo Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), o gado abatido totalizou 191,2 toneladas, recuando 3,8% em termos homólogos.

No domínio da pesca, a informação recolhida junto da Direção Regional de Pescas para o 1.º trimestre de 2021, mostra que este período caracterizou-se por uma quebra, em termos homólogos, nas quantidades capturadas de pescado de 8,6% e numa subida no valor de primeira venda de 2,5%. No conjunto dos primeiros três meses do corrente ano, a pesca descarregada na Região rondou as 695,2 toneladas, que geraram receitas de primeira venda de 2,6 milhões de euros.

Nas principais espécies capturadas, apenas o atum e similares apresentou um aumento nas quantidades (+123,1%) com a cavala (-43,9%), o peixe-espada preto (-28,2%) e o chicharro (-10,9%) a determinarem a queda global verificada. Em valor, o atum e similares destacou-se pela positiva (+103,6%) e par do chicharro (+50,1%) contribuiu para a variação positiva nas receitas totais acima referida.