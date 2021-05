Secretaria do Mar e Pescas antecipa apoios de 653 mil euros a armadores de pesca

A Secretaria Regional de Mar e Pescas Pescas antecipou em um mês o pagamento de 653 mil euros de apoios a 63 armadores de pesca, ajuda que é atribuída pelo Governo Regional a fundo perdido, no âmbito do programa Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

De acordo com nota da secretaria, o pagamento teria de ser feito até 31 de Maio, mas a secretaria regional de Mar e Pescas fez chegar o dinheiro às contas a 30 de Abril. Cada proprietário das embarcações de pesca em média de 10 367 euros.

O secretário Teófilo Cunha, afirma que a antecipação das ajudas teve por base “o contexto atual da pandemia e o reconhecimento de que o sector das pescas, apesar de manter a atividade para garantir o abastecimento de peixe à população, regista um decréscimo do consumo e por via disso uma redução do rendimento dos pescadores e armadores”.

Por essa razão, “nesta data, todos os armadores profissionais que são proprietários de embarcações de pesca na Madeira, já receberam os apoios que estavam destinados”, afirma o governante.