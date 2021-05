Secretária de Estado do Turismo faz balanço positivo de abertura do sector

A secretária de Estado do Turismo fez um "balanço positivo" do alívio das restrições aos turistas provenientes da União Europeia e do Reino Unido e espera que o país garanta a "segurança" e uma "experiência de excelência".

"Para um primeiro dia o balanço foi positivo", disse Rita Marques à agência Lusa, antes do início da Feira Internacional do Turismo de Madrid (Fitur), um dos maiores certames em todo o mundo dedicado ao setor.

A responsável governamental portuguesa explicou que recebeu "vários testemunhos" que indicam que "correu bem" a forma como foram recebidos e tratada a burocracia que tiveram de enfrentar os turistas que começaram a chegar de avião a Portugal na segunda-feira.

Na segunda-feira eram esperados no aeroporto de Faro 17 voos com 5.500 passageiros do Reino Unido, naquele que foi o primeiro dia em que os britânicos puderam viajar para Portugal sem terem de fazer quarentena no regresso.

Rita Marques espera que se continue a "acautelar" que os turistas se sintam "seguros" contra a covid-19 e lhes seja fornecida uma "experiência de excelência" durante o período que vão passar em Portugal.

A secretária de Estado do Turismo conta que o setor em 2021 consiga crescer 30% em relação ao ano passado, e que em 2023 alcance os níveis de faturação anteriores à pandemia de covid-19.

"Temos razões para ter expetativas de crescer [este ano] 30% acima do ano passado", disse Rita Marques, que pediu ainda "cautela com esta ambição", sublinhando a importância em manter o plano de vacinação contra a pandemia.

A continuação da abertura de mais mercados emissores de turistas e a oferta proporcionada pelos empresários nacionais são fatores essenciais para que essas metas sejam alcançadas, considerou.

Rita Marques afirmou que Portugal está na frente na abertura do setor, mas que se trata de uma "vantagem temporária" que irá terminar assim que a situação epidemiológica atingir a estabilidade nos mercados concorrentes de Portugal, como o espanhol, grego ou turco.

"Temos de continuar a mostrar que somos um destino competitivo", sublinhou a responsável pelo setor do turismo.

Lisboa estima que em 2020 houve uma quebra de 60% no setor turístico, que recebeu durante a pandemia ajudas de cerca de 2,6 mil milhões de euros, sem contar com os apoios aos contratos de trabalho.

Rita Marques também valorizou a presença de Portugal na Fitur, uma das maiores feiras mundiais do setor e um certame que tem lugar em Espanha, que é um dos maiores mercados emissores de turistas que visitam o país.

A Feira Internacional do Turismo de Madrid (Fitur) deverá receber 100.000 visitantes de 60 países a partir de quarta-feira e até domingo, de 19 a 23 de maio, anunciaram os organizadores.

Apesar da redução do número de visitantes em relação a anos anteriores, esta será a primeira grande feira mundial a ser realizada presencialmente, uma vez que a pandemia está mais controlada, e marcará o ponto de viragem para relançar o turismo de uma forma segura, defende a organização.

"As previsões de participação são de cerca de 50.000 profissionais nacionais e internacionais, de quarta-feira a sexta-feira, enquanto outras 50.000 pessoas deverão estar presentes quando o evento abrir ao público no fim-de-semana", anunciou a Fitur.